تنسيق قطري- إيراني مستمر.. و"كيش" تتحول لجسر اقتصادي

دبي - قناة العربية

يستمر التعاون القطري- الإيراني على الصعد الاقتصادية والسياحية، ما دفع #الدوحة إلى دعم النظام في #طهران رغم الاحتجاجات والتظاهرات المنتشرة في المدن الإيرانية.

وبين قطر وإيران خط تنسيق دائم، رغم الأزمات التي يعيشها البلدان، فجزيرة كيش الإيرانية تحولت من منطقة سياحية إلى منتجع شهر عسل اقتصادي بين الدولتين، حيث اجتمع وفدان من #إيران وقطر لإجراء محادثات حول سبل تعزيز العلاقات السياحية بين الجانبين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الإيرانيين في قطاع السياحة مع وفد رسمي قطري، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الخطوط القطرية وشركات الطيران الإيرانية.

الوفد القطري استكشف البنى التحتية لمطار كيش، وكذلك الشروط المطلوبة لاستضافة رحلات الخطوط القطرية.

ومن المتوقع أن يزور رئيس جمعية أصحاب الفنادق في قطر الجزيرة قريباً بدعوة رسمية من المسؤولين الإيرانيين.

ويعتبر ملف جزيرة كيش ليس الأول في العلاقات الإيرانية القطرية، فالدوحة منذ بدء أزمتها مع الدول العربية الأربع الرافضة للإرهاب أدخلت طهران في علاقاتها التجارية.

ونشطت الزيارات بين الجانبين لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وتم تخصيص ميناء بوشهر ليكون مركزا تجاريا بينهما.

في المقابل تسعى إيران إلى الاستفادة اقتصادياً بأقصى حد ممكن خصوصا مع انفجار أزمة الاحتجاجات في عدد كبير من المدن.