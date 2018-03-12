سلطان بن سحيم: ماضون بتخليص قطر من نظام جلب لها المآسي

العربية.نت

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني بأنهم ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي "جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا".

وقال بن سحيم في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا. نحن جميعاً صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها".

أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا.

نحن جميعاً صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها. — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) March 12, 2018

وكان الشيخ سلطان بن سحيم، قد قال خلال لقاء ضمن برنامج #مع_تركي_الدخيل، والذي بثته قناة "العربية" الأربعاء إن من يحكم #قطر حالياً تنظيم يترأسه أمير قطر السابق #الشيخ_حمد_بن_خليفة.

واتهم الشيخ سلطان بن سحيم أمير قطر السابق باغتيال والده قبل 3 عقود، مؤكداً أن سياسة قطر الحالية مرفوضة من الداخل والخارج.

كما كشف #الشيخ_سلطان_بن_سحيم ، خلال المقابلة، عن وثائق وأدلة تؤكد مقتل والده الشيخ سحيم آل ثاني غدراً وغيلة.