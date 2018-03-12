داعش يضرب من جديد.. 25 قتيلاً في هجمات متفرقة بالعراق

دبي - قناة العربية

قتل 25 شخصاً بينهم مدنيون وعناصر قوات موالية للحكومة في هجمات متفرقة وقعت مساء الأحد في محافظتي #كركوك و #نينوى في شمال بغداد، حسب ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية الاثنين.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لفرانس برس: "قامت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية من خلال حاجزين أمنيين وهميين على طريقين رئيسيين بقتل 18 شخصا، وحرق بعضهم داخل سياراتهم". كما قتل سبعة أشخاص في هجوم مسلح استهدف منزلا في إحدى القرى الواقعة في جنوب محافظة نينوى، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال مصدر أمني عراقي إن 10 مدنيين قتلوا على يد مسلحين من تنظيم " #داعش" بعد أن نصبوا حاجزا أمنيا وهميا على الطريق الرابط بين #بغداد و #كركوك في ناحية العظيم، حيث أوقفوا عدداً من سيارات المدنيين وأنزلوا ركابها قبل أن يطلقوا النار عليهم.

وأكد المصدر أن عناصر التنظيم فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف التي أقلت القتلى والجرحى.

وفي سياق ذي صلة كشف العقيد في شرطة الموصل باسم الحجار عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً منذ سيطرة تنظيم داعش على المدينة منتصف عام 2014.

وأفاد الحجار أن السلطات العراقية لم تتمكن من العثور على المفقودين رغم تفتيش كافة السراديب السرية والانفاق ومقرات التنظيم بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، وأضاف أن عوائل المفقودين تحمل رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية غياب ذويها المفقودين.