أعلن الجيش السوري الحر، الثلاثاء، عن إسقاط طائرة حربية للنظام السوري في جبهة ريف حماة الشرقي.
يأتي ذلك فيما أحرزت قوات النظام السوري تقدما على الجبهة الجنوبية وتحديدا عند الجولان المحتل، حيث سيطرت على بلدة بيت جن القريبة من الحدود الإسرائيلية.
اقتراب للنظام يعني اقترابا إيرانيا وهو ما سبق أن حذرت منه إسرائيل التي هددت بفتح معركة على حدودها مع كل من سوريا ولبنان أكثر من مرة.
وقال الجيش السوري إنه طوق بلدة مغر المير عند سفوح جبل الشيخ مع تقدم قوات الجيش صوب بيت جن وسط اشتباكات عنيفة. وقال الجيش الاثنين إنه قطع خطوط إمداد للمعارضة وحقق مزيدا من التقدم.
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