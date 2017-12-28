اعتقلت #قوات_كردية في سوريا 3 فرنسيين يعتقد أنهم ينتمون لـ #تنظيم_داعش.
وبحسب المصادر فرنسية فإن من بين #المعتقلين القيادي في التنظيم توماس بارنوان.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن بارنوان يعتقد بانتماءه إلى مجموعة "أرتيغا" التي ضمت محمد مراح وفابيان كلين.
وأشارت قناة "تي اف 1" أن مقاتلين من الأكراد اعتقلوا منتصف ديسمبر توماس بارنوان ومعه فرنسيين آخرين.
يذكر أن بارنوان حكم عليه في #فرنسا عام 2009 بالسجن 5 سنوات، بينها سنة مع وقف التنفيذ.
وكانت السلطات الفرنسية قد تعرفت على صوته في شريط تبنى فيه تنظيم داعش اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.
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