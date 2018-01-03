موسكو: مقتل طيارين روسيين بتحطم مروحية في سوريا

دبي - قناة العربية

أعلنت #وزارة_الدفاع_الروسية، الأربعاء، سقوط هليكوبتر من طراز إم.آي-24 في #سوريا بسبب أعطال فنية ومقتل الطيارين الروسيين الاثنين اللذين كانا على متنها، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأفادت وكالات أنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن الحادث وقع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسقطت #المروحية وهي في طريقها إلى القاعدة الجوية في محافظة #حماة.

وأعلنت موسكو مؤخرا عن عزمها القيام بسحب جزئي لقواتها في سوريا عقب هزيمة تنظيم داعش.

وشككت واشنطن في إعلان موسكو بشأن سحب القوات، مشيرة إلى أن الأخيرة تعتزم ترسيخ أقدامها في سوريا لمواصلة دعم نظام #بشار_الأسد.