الغوطة الشرقية.. هجوم عنيف للنظام لفك الحصار عن عناصره

دبي - قناة الحدث

تتواصل المعارك بمحيط إدارة المركبات في حرستا بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها، في محاولة متواصلة لفك الحصار عن العشرات من قوات النظام المحاصرين داخل مبنى إدارة المركبات في الغوطة الشرقية.

وتترافق الاشتباكات مع تمهيد صاروخي متواصل من قبل قوات النظام يستهدف محاور القتال، إضافة لاستهداف مدينة #حرستا بأكثر من 25 قذيفة وصاروخا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 125 عنصراً قتلوا من الطرفين خلال أسبوع من المعارك.

يذكر أن #الغوطة_الشرقية التي تقع عند أطراف #دمشق هي إحدى المناطق التي لا تزال تسيطر عليها فصائل معارضة في #سوريا.

وتتعرض تلك المنطقة للحصار من قبل النظام منذ عام 2013، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية لأكثر من 400 ألف نسمة.