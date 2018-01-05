المرصد: مقتل 14 عنصرا من قوات الأسد بالغوطة الشرقية

دبي - قناة العربية

قتل 14 عنصراً من قوات #نظام_الأسد التي شنت هجوما ومعارك عنيفة يوم الخميس لكسر الحصار الذي تفرضه فصائل مقاتلة على قاعدة لها في الغوطة الشرقية.

ويتحصن في تلك القاعدة 250 عنصرا وضابطا على الأقل من قوات النظام في الغوطة الشرقية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن #الغوطة_الشرقية التي تقع عند أطراف #دمشق هي إحدى المناطق التي لا تزال تسيطر عليها فصائل معارضة في #سوريا.

وتتعرض تلك المنطقة للحصار من قبل النظام منذ عام 2013، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية لأكثر من 400 ألف نسمة.