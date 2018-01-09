الحريري:السياسة الدولية تجاه سوريا تؤسس لانتشار الإرهاب

رئيس وفد المعارضة: لم نتعرض لضغوط من أي طرف لحضور مؤتمر سوتشي

الحدث.نت

أكد رئيس الوفد السوري المعارض، #نصر_الحريري، أن القصف لم يتوقف على الغوطة الشرقية لدمشق طوال الوقت رغم المبادرات، مضيفاً أن "المجتمع الدولي صامت تجاه ما تتعرض له الغوطة من قصف من قوات النظام السوري".

وشدد الحريري، في مقابلة مع قناة "الحدث" من نيويورك، على وجوب "الوقف الفوري للقصف على الغوطة وفقا لقرارات مجلس الأمن".

في سياق متّصل، اعتبر الحريري أن "النظام وحلفاءه يراهنون على الحسم العسكري" في #سوريا.

وعن #مؤتمر_سوتشي، قال الحريري إنه "يقع في مشكلة كبيرة بسبب عدم التوافق حوله وبسبب استمرار العدوان الروسي"، مضيفاً: "لم نبلغ من أي جهة عما سيتم بحثه في سوتشي ونحن نتمسك بالقرارات الدولية.. القرار 2254 هو المنطلق لأي محادثات مع النظام.. نحن مستعدون لتنفيذ القرار الأممي رقم 2254 والنظام هو من يرفض".

كما أكد الحريري أن #المعارضة_السورية لم تتعرض لضغوط من أي طرف لحضور مؤتمر سوتشي.

وكشف أن #النظام_السوري وروسيا هما من يضع الشروط المسبقة قبل المفاوضات، حيث إن "النظام لا يقبل بالمفاوضات السياسية ويتحمل فشل مباحثات جنيف 8". وأضاف الحريري: "لا بد من الضغط على النظام للحضور إلى طاولة مفاوضات جدية".

في سياق آخر، اعتبر الحريري أن "الولايات المتحدة أوقفت المساعدات عن الفصائل في أصعب وقت تمر به"، مؤكداً أن "السياسة المتبعة من المجتمع الدولي تجاه سوريا تؤسس لانتشار الإرهاب".