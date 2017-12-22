بالأسماء.. السعودية تسهل وصول أقارب لصالح إلى عُمان

دبي ـ العربية.نت

سهّلت السعودية وصول عدد من أفراد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذين تمكنوا من مغادرة صنعاء، إثر ملاحقتهم من ميليشيات الحوثي، إلى سلطنة عمان.

وقبضت الميليشيات على السيدة رقية الحجري، زوجة الرئيس السابق، وشقيقها أحمد الحجري. ويطلق على الحجري لقب أم الأيتام، نظراً لنشاطها الإنساني في هذا المجال.

وعمل #التحالف_العربي على تسهيل انتقال كل من يرغب من أسرة صالح وأعضاء المؤتمر إلى الوجهة التي يريدها.



وفيما يلي أسماء الذين سهّلت #السعودية من أسرة الرئيس القتيل على يد ميليشيات الحوثي، مرورهم إلى عُمان:

1-فاطمة محمد عبدالله الحضرمي

2-فاطمة محمدعبدالله القوسي ابنة محمد عبدالله

3-خلود محمدصالح الاحمر حرم محمد محمد عبدالله صالح

4-أصمهيت محمدمحمدصالح ابنة محمد محمد صالح

5-خلود محمد محمد صالح ابنة محمد محمد صالح

6-أوآب محمد عبدالله القوسي

7-وفاء وليد محمدالدعيس

8-سلمى محمد عبدالله القوسي

9-عصمت محمد عبدالله صالح حرم وزير الداخلية

10-لمار محمد محمد صالح

11-أمة الملك محمد عبدالله القوسي

12-أميرة إسماعيل أحمد الأرحبي

13-صباح علي ناجي القوسي حرم محمد عبدالله القوسي

14-شهد محمد مقبل القوسي

15-شذى محمد مقبل القوسي

16-شيماء محمد مقبل القوسي

17-سمية محمد عبدالله القوسي

18-أحمد أحمد علي الأكوع

19-أمة السلام عبدالله احمد الحجري