بالصور.. قيادي أمني كبير موالي لـ"صالح" يصل مأرب

صنعاء- إسلام سيف

تمكن قائد أمني كبير من الموالين للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، من الإفلات من ملاحقة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، والوصول إلى محافظة #مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأكد مصدر محلي، أن قائد قوات الأمن المركزي السابق، اللواء فضل القوسي، وصل الجمعة، إلى مدينة #مأرب شرق اليمن، فاراً من بطش ميليشيات الحوثي التي ظلت تلاحقه للقبض عليه عقب قتلها للرئيس الراحل.

وأفاد أن اللواء القوسي، وصل عقب 3 أيام من رحلة التخفي مع بعض مرافقيه إلى منزل محافظ ذمار علي القوسي (معين من الحكومة الشرعية)، والمتواجد في مدينة مأرب.

ويعتبر اللواء القوسي، إضافة لمنصبه الأمني الرفيع، من أكبر مشايخ قبيلة الحدا، شرقي ذمار، والقيادي الأبرز لـ#المؤتمر_الشعبي العام (جناح صالح)، في محافظة ذمار.

ويمثل وصول اللواء فضل القوسي إلى مناطق الشرعية أهمية كبيرة نظراً للثقل القبلي الذي يتمتع به في مديرية الحدأ، القريبة من محافظة مأرب، وإمكانية استثمار ذلك في تسريع وتيرة استكمال إنهاء الانقلاب وسيطرة #الحوثيين في واحدة من أهم معاقلهم بعد صعدة وهي ذمار.

وأكدت مصادر إعلامية أن ميليشيات الحوثي، مارست عليه ضغوطا كبيرة عقب قتلها للرئيس الراحل، بما فيها إخضاعه للإقامة الجبرية، وابتزازه ماليا، ومطالبته بإحضار رهائن من أبناء قبيلته كضمانة لحضوره في أي وقت تطلبه الميليشيات.

وتواصل ميليشيات الحوثي، ملاحقة واختطاف وتصفية قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، كذلك نهب منازلهم في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، منذ قتلهم لزعيم الحزب علي عبدالله صالح في منزله بصنعاء في 4 ديسمبر الجاري.