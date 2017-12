في مقطع فيديو مؤثر بثه إعلام الجيش اليمني وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طفل "محارب" جنده الحوثيون، يكاد لا يتخطى الـ 15 من العمر، ألقي القبض عليه في #بيحان .

وفي المقطع المصور، راح عنصر من الجيش اليمني يسأله من جنده، ليجيبه الطفل الذي قيل إنه من #ذمار "الجماعة"، في إشارة إلى ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، وحين سأله عن أمه، أجهش الطفل بالبكاء.

يذكر أنه وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن 72% من الأطفال "المحاربين" في اليمن جندوا من قبل الميليشيات الحوثية.

في المقابل يقوم الجيش الوطني اليمني بإعادة تأهيل ورعاية الأطفال الذين يقعون بالأسر عبر دورات تدريبية، ثم يعمل على لم شملهم بعائلاتهم.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر يمنية للعربية أن ميليشيات الحوثي أقامت مؤخراً العديد من المعسكرات الخاصة لتدريب الأطفال الفقراء والمشردين والزج بهم في جبهات القتال، بعد خسائرهم المتلاحقة للمئات من مقاتليهم.

إلى ذلك، دفعت خسائر المتمردين المتلاحقة على مختلف الجبهات بالميليشيات إلى محاولة تغطية نقص المقاتلين باختطاف وتجنيد الأطفال اليتامى والأشد فقرا.

كما عمد المتمردون إلى تدريب الأطفال الفقراء واليتامى والمشردين وغسل أدمغتهم بشعارات تتبع الثورة الخمينية وتزرع فيهم طائفية دخيلة، الأمر الذي بات يشكل هاجسا كبيرا لدى الشارع اليمني.

Heartbreaking video of a child soldier captured while fighting for Houthis n Baihan, Shabwa, last week. Child is n 9th grade & is from Dhamar province. According to UN, Houthis r responsible for 72% of child soldiers n #Yemen pic.twitter.com/ixqsTNLQfe