الحوثيون يعدمون مسن كفيف بتهمة التخابر مع الجيش اليمني

صنعاء- إسلام سيف

أعدمت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الاثنين، مواطن مسن وكفيف، في محافظة #الضالع جنوب #اليمن، وذلك بتهمة "التخابر مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في منطقة مريس".

وأفادت مصادر محلية، ان #الحوثيين، اعدموا المواطن الكفيف، صالح هزاع مسعد الضحياني البالغ من العمر 65 عاما، وهو من اهالي قرية "رمة" بمنطقة مريس، بجانب مدرسة القرية، بتهمة "التخابر مع قوات الشرعية".

وتستعيض ميليشيات الحوثي، عن هزائمها في الجبهات بترهيب المدنيين، حيث جاء اعدام هذا الشيخ المسن عقب تقدم ميداني حققه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة غرب مريس اخر معاقل تواجدهم في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وفي ذات السياق، شنت ميليشيات الحوثي، حملة اختطافات واسعة طالت المتعاونين معها في غرب مريس شمال الضالع، واتهمتهم بـ "الخيانة"، بعد تقدم الجيش والمقاومة.

وأكد سكان في قرية رمة بمريس، ان الحوثيين اقتحموا منازل عدد من المواطنين المتعاونين معهم في القرية، واختطفتهم الى جهة مجهولة، بعد اتهامهم بالخيانة.

وكانت ميليشيا الحوثي تكبدت، الاحد، خسائر كبيرة، عقب عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في القطاع الغربي لجبهة مريس.