كشف محمد المسوري المحامي الخاص للرئيس اليمني السابق علي عبدالله #صالح، الأحد، أن الحوثيين جهزوا معسكرات خاصة لعناصر ايرانية لتقوم بالتدريب، كما جهزوا لهم مقرات خاصة سرية للعمل على تطوير القوة الصاروخية.
المسوري أشار في تغريدات له على تويتر، أن هناك# صواريخ وصلت من #إيران برا وجوا وبحرا وعلى أجزاء تم تجميعها في #اليمن وأيضا تطوير مدى الصواريخ اليمنية، وكله بخبرات إيرانية.
وجود إيران في اليمن(2).— المحامي محمد المسوري (@MohAlmaswari) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧
تم تجهيز معسكرات خاصة للعناصر الإيرانية لتقوم بالتدريب.
كما جهزوا لهم مقرات خاصة سرية للعمل على تطوير القوة الصاروخية.
فهناك صواريخ وصلت من إيران برا وجوا وبحرا وعلى أجزاء تم تجميعها في اليمن.
وأيضا تطوير مدى الصواريخ اليمنية.
وكله بخبرات إيرانية.
يتبع...
وأوضح أن هناك مدربين لبنانيين مرسلين من ايران، يتولون تدريب الفرق الخاصة من الشباب الحوثي في الساحل الغربي، ويطلق عليهم بالمستميتين أو المستبسلين. هؤلاء المدربين اللبنانيين والإيرانيين ممن تم إدخالهم مسبقا جوا أو برا من الصحراء.
وجود إيران في اليمن(5).— المحامي محمد المسوري (@MohAlmaswari) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
هاكم جانب من الميدان.
أبوباسل أحد المدربين اللبنانيين المرسل من إيران.
يتولى تدريب الفرق الخاصة من الشباب بالساحل الغربي ويطلق عليهم بالمستميتين أو المستبسلين.
هؤلاء المدربين اللبنانيين والإيرانيين ممن تم إدخالهم مسبقا (جوا أو برا) من الصحراء.
يتبع....
وأكد أن عدد الخبراء الايرانيين في اليمن وصل الى أعداد كبيرة.
وقال المسوري أن الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء قبل الحظر كانت تحمل عناصر #الحرس_الثوري وكانوا يلبسونهم الزي اليمني للتمويه، ومؤكداً أنه شاهدهم يعينه، وكانوا أحيانا يمنحونهم جوازات يمنية، وبعد إغلاق المطار، أصبح البر هو المنفذ الأبرز للدخول إلى اليمن.
وجود إيران في اليمن(3).— المحامي محمد المسوري (@MohAlmaswari) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧
كنت في مسقط اتابع الفيزا إلى جنيف.
وكانت وفود القيادات الحوثية تتوافد من اليمن.
ومن ثم تتجه جميعها إلى طهران لعقد الإجتماعات واللقاءات والدورات التدريبية الدينية والعسكرية..إلخ.
ويلتقون بممثلي دول غربية.
والغالبية يدخلون طهران دون ختم جوازاتهم.
يتبع...
وأكد أنه تتم عملية تهريب عناصر إيران أسبوعيا.
وأضاف أنه أثناء مفاوضات السلام كان الحوثيون يسافرون الى طهران لعقد اجتماعات ولقاءات مع الايرانيين ويتلقون دورات دينية وعسكرية، ويدخلون طهران بدون ختم جوازاتهم.
شاركنا رأيك