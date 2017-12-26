اليمن.. قبائل العواضي والوهبي تلتحق بالشرعية في البيضاء

طيران التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات شرق تعز

دبي - قناة العربية

وصل الشيخان أحمد العواضي وذياب الوهبي مع عدد كبير من أبناء القبيلتين إلى مديرية نعمان لينضما إلى قوات الشرعية في محافظة البيضاء.

وأكدت قبائل العواضي والوهبي على ضرورة تحرير محافظة البيضاء وكافة المناطق اليمنية من الميليشيات الحوثية.

يذكر أن قبائل العواضي والوهبي أعلنت انضمامها إلى قوات الشرعية ورفدت جبهات القتال في البيضاء.

وتواصل قواتُ الجيش الوطني تقدمها في محافظة البيضاء، حيث استعادت مواقع استراتيجيةً عدة في المحافظة، أهمها موقع الثعالب.

وأكد مصدرٌ ميداني أن المعارك خلفت قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، بينهم قائدُ عناصر الميليشيات بمناطق الزوب "أحسن علي حسن فارع".

من جهة أخرى، شنت مقاتلاتُ التحالف غاراتٍ استهدفت تعزيزاتٍ للميليشيا مكونة من أطقمٍ عسكريةٍ ومدرعات متمركزة في عشفل إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق تعز، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.