مصرع 40 حوثيا بينهم قيادات في غارات للتحالف شمال الضالع

صنعاء - إسلام سيف

لقي 40 مسلحا من ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية مصرعهم، الأربعاء بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في مديرية دمت، شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكد الجيش اليمني عبر موقعه الرسمي أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في تبة القاضي، ونقطة واقعة على مدخل مدينة دمت الغربي، وغارات أخرى في قرية خاب، وموقع المردعة، بقرية العرفاف، جنوب دمت بالضالع.

وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 40عنصرا من الميليشيا الحوثية بينهم المشرف العام للحوثيين في دمت المدعو "أبو كرار" والقياديان الميدانيان أحمد حملة المكنى "أبو البراء"، و"أبو علي أحمد السراجي"، بحسب ما ذكره موقع الجيش اليمني.

وأضاف أن الغارات أدت إلى تدمير آليات عسكرية ومخازن أسلحة عدة للميليشيا الحوثية.

وذكرت مصادر محلية أن أطقما مسلحة وسيارات شوهدت وهي تحمل جثث قتلى وجرحى الحوثيين، من المواقع المستهدفة وانطلقت باتجاه مدينة ذمار، ومديرية يريم، التابعة لمحافظة إب، وسط البلاد.

وأطلقت ميليشيات الحوثي الرصاص الحي بكثافة على المواطنين بعد تجمعهم بالقرب من المواقع التي استهدفتها مقاتلات التحالف، في دمت، وفق مصادر محلية، حيث تخشى من نقل خسائرها البشرية والمادية التي تتكتم عليها عادة.