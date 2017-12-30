اليمن.. "قناديل الحوثي" يتساقطون في جبهات القتال

صنعاء - إسلام سيف

نعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، مصرع أحد قادتها في الهجوم الفاشل للميليشيات على أطراف مديرية الخوخة بالحديدة غرب اليمن، وذلك بعد أيام قليلة على مقتل نجليه في ذات المنطقة.

ونشر ناشطون حوثيون، صورا للقيادي البارز يحيى شرف الدين، الذي قالوا إنه "التحق بولديه عبدالقادر والحسين"، اللذين لقيا مصرعهما في وقت سابق بمعارك وغارات جوية للتحالف العربي في الساحل الغربي.

ولقي القيادي الحوثي يحيى شرف الدين مصرعه، وفق مصادر ميدانية في الجيش اليمني، خلال إحباط محاولة هجوم حوثية، مساء الخميس، على أطراف مديرية الخوخة غرب اليمن، والتي قتل خلالها 80 عنصرا من الميليشيا بالاشتباكات وغارات التحالف العربي، قبل إجبارهم على الفرار.

القيادي الحوثي يحيى شرف الدين

وارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، تساقط القيادات الحوثية في مختلف الجبهات، من فئة ما يطلق عليهم "القناديل"، والذين كانت الميليشيات تتحاشى الزج بهم في المعارك منذ إشعالها للحرب، حيث اضطرت، بحسب مراقبين، للدفع بهم، بعد خسائرها الكبيرة وامتناع القبائل عن تجنيد المزيد من أبنائها في صفوف الحوثيين، الذين كانوا يستخدمونهم وقودا لحربهم.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية في محافظة حجة، إن المستشفى الجمهوري بالمحافظة، استقبل أكثر من 50 جثة لعناصر الميليشيا الحوثي، ممن لقوا مصرعهم في جبهة الخوخة، الليلة الماضية.

وأشارت المصادر بأن من بين القتلى نجل مدير أمن مدينة حجة الحوثي العقيد/علي الهاشمي المدعو "خالد" والذي يعتبر أحد مرافقي القيادي وأركان حرب الأمن المركزي بالمحافظة/صقر الخرفشة، مشيرين إلى أنه لا يزال مصير الأخير "الخرفشة" حتى الآن مجهولاً.

كما لقي نجل قيادي حوثي آخر يدعى عبدالسلام جحاف "ضياء" مصرعه، الخميس، في الخوخة مع عشرات آخرين من الميليشيات.