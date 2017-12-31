الحوثيون يخططون لقتل رئيس البرلمان الموالي لـ"صالح"

صنعاء - إسلام سيف

كشفت وكالة إخبارية تابعة لحزب الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، الأحد، عن مخطط حوثي لقتل رئيس البرلمان يحيى الراعي.

ونقلت وكالة خبر (تابعة لحزب صالح)، عن مصادر قالت إنها، "استخباراتية"، أن هناك "مخططاً إرهابياً لميليشيا الحوثي لقتل الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب".

وأرجعت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، سبب ذلك إلى رفض "الراعي" عقد أي جلسة للبرلمان منذ مقتل الرئيس السابق، رغم الضغوط الحوثية.

وأخفقت ميليشيات الحوثي منذ قتلها للرئيس الراحل "صالح" في منزله بصنعاء في 4 ديسمبر 2017م، في عقد أي جلسة للبرلمان أو ما يسمى المجلس السياسي وكذا حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وذلك جراء تهرب الموالين للرئيس السابق من حضور الاجتماعات، رغم الضغوطات والتهديدات الحوثية.

وكانت مصادر برلمانية في صنعاء، أكدت في وقت سابق، أن هناك ضغوطاً حوثية مكثفة على رئيس البرلمان الذي يشغل أيضا منصب أمين عام مساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، لعقد جلسة لمجلس النواب لمباركة مقتل "صالح"، وإخماد ما يسميها الحوثيون "الفتنة والخيانة".

وأفادت أن كل تلك الضغوط، والتي وصلت حد التهديدات، لم تفلح حتى الآن في إجبار رئيس وأعضاء البرلمان (غالبيتهم من الموالين لصالح)، على عقد أي جلسة منذ مطلع ديسمبر 2017م.

وعقد القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد، لقاءات متعددة مع رئيس البرلمان وأخرى مع أعضاء البرلمان لكل محافظة، لمحاولة إقناعهم بعقد جلسة لكن دون جدوى، وسط أنباء، مؤكدة أن رئيس وأعضاء البرلمان في العاصمة صنعاء يخضعون للإقامة الجبرية من قبل الحوثيين وتفرض عليهم رقابة مشددة، خوفاً من خروجهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.