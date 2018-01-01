الجيش الوطني يواصل تقدمه في مختلف جبهات القتال

أسر العشرات من المتمردين وغنم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والعربات العسكرية

دبي - قناة العربية

تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف من تحرير معظم مديريتي نعمان وناطع التابعتين لمحافظة البيضاء والمحاذيتين لمحافظة شبوة، فيما واصل تقدمه في محافظة الجوف، وأسر 52 من عناصرالميليشيات.

فالجيش الوطني يواصل تقدمه في مختلف جبهات القتال الممتدة من الساحل الغربي مروراً بمحافظة لحج والبيضاء وصولاً إلى محافظة الجوف الاستراتيجية شمالي البلاد.

مصدر عسكري قال إن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمال شرق محافظة الجوف مع منطقة البقع في محافظة صعدة شمال البلاد، فيما تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمال محافظة الجوف.

يأتي ذلك عقب سيطرة الجيش على المجمع الحكومي في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بعد معارك طاحنة تمكن خلالها من أسر العشرات من المتمردين واغتنامه كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، والمتوسطة وعربات عسكرية.

وفي محافظة لحج، قال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، إن القوات الحكومية في جبهة الصبيحة، استعادت السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثيين، أسفر عن مقتل نحو 7 منهم على الأقل.

وبالسيطرة على جبل القرن، يكون الجيش الوطني قد فرض سيطرته على عدد كبير من قرى ومناطق مديرية طور الباحة القريبة من محافظة تعز.