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مقتل القيادي الحوثي عبدالله غرزة و12 من عناصر الميليشيات

العربية.نت

تشهد مناطق مواجهات متواصلة متفرقة من محافظة البيضاء حيث استهدف رجال المقاومة الشعبية مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديريات الصومعة والزاهر وذي ناعم .

وفي مديرية همدان شمال صنعاء تواصلت الإشتباكات بين رجال قبائل موالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي التي حاولت اقتحام قرية الحطّاب بالمديرية واعتقلت الميليشيات ستة من مشايخ همدان و عدد من أبناء المنطقة.

وفي مديرية الشغادرة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد قصفت المليشيات الإنقلابية عددا من قرى عزل بني سراع، والمعطن، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضرر عدد من منازل المواطنين.

مقاتلات التحالف إستهدفت من جانبها موقعا لميليشيات الحوثي في منطقة غولة عجيب بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء ، حيث لقي عدد من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح أخرون ، كما قصفت مقاتلات التحالف تعزيزات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقصفت موقعا للميليشيات على تخوم مديرية المصلوب المحررة في محافظة الجوف حيث أكدت مصادر محلية مقتل القيادي الحوثي عبدالله حسين غرزة وإثني شخصا من عناصر الميليشيات.