هكذا شارك طيران التحالف اليمنيين فرحتهم بالانتصارات

الخط الدولي الذي تم تحرير بين الجوف وصعدة

صنعاء- إسلام سيف

أضاءت الألعاب النارية، مساء الاحد، عدد من الجبهات الميدانية ابتهاجا بالانتصارات الميدانية الكبيرة التي حققها الجيش اليمني، حيث شارك طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، اليمنيين بهذه الاحتفالات المتزامنة مع حلول العام الميلادي الجديد.

وأطلقت مقاتلات التحالف العربي، العاب نارية اضاءت سماء الجبهات في المناطق المشتركة بين محافظتي صنعاء والجوف، والتي تم فيها تحقيق تقدم ميداني كبير بتحرير مركز كبرى مديرياتها والتامين الكامل للخط الدولي الرابط بين اليتمة في الجوف والبقع بصعدة معقل ميليشيات الحوثي.

ونقل الموقع الاخباري الرسمي للجيش اليمني، عن مصادر ميدانية ان العابا نارية اضاءت سماء مديريات ارحب ونهم شمال وشرق العاصمة صنعاء والمناطق المحاذية لها في الجوف بألوان زاهية، اطلقتها مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، ابتهاجا بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في الجوف والبيضاء وشبوة وصنعاء وجبهة الساحل الغربي ولحج.

وأعلن الجيش اليمني، الاحد، تحرير منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف شرقي الجوف واستعادة المجمع الحكومي للمديرية، اضافة الى تحرير، الخط الدولي الرابط منطقة اليتمة شمال شرق الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة وبشكل كامل من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما حقق، تقدما نوعيا في شمالي محافظة لحج باستعادة السيطرة على جبل القرن بمديرية طور الباحة.

وفي البيضاء استعادت قوات الجيش اليمني، السيطرة على مناطق غول حجلان وحذيه والجريب بمديرية ناطع بعد معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية اسفرت عن سبعه قتلى واسر اخرين في صفوفها.