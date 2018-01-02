الجيش اليمني يتوغل من جبهة جديدة باتجاه معقل الحوثيين

من الأسلحة التي استعادها الجيش اليمني من الحوثيين في صعدة

صنعاء- إسلام سيف

يتوغل الجيش اليمني، باتجاه صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، من جبهة جديدة في الجوف وذلك بعد تمكنه من تحرير اولى القرى من مديرية برط العنان المجاورة لمحافظة صعدة من الجهة الشرقية.

وأعلن الجيش اليمني، تحرير "قرية إعفي" اولى القرى الشرقية من مديرية برط العنان المحادة لمحافظة صعدة من الجهة الشرقية، وذلك بعد أن فرضت حصارا خانقا على ميليشيات الحوثي في القرية ما دفعها الى الفرار باتجاه جبال برط.

وتحرير مديرية برط العنان، سيفتح جبهة جديدة، وفق مصادر ميدانية، باتجاه صعده معقل الحوثيين، ويسهل عملية السيطرة عليها.

جاء ذلك بعد استكمال الجيش بدعم من التحالف العربي، الاحد، تطهير منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف، والتحام جبهتي اليتمة والأجاشر بمحافظة الجوف والذي جعل الخط الدولي مؤمنا بشكل كامل من اليتمة حتى منطقة البقع بصعدة والحدودية مع السعودية.

صواريخ واسلحة استعادها الجيش اليمني من الحوثيين في معقلهم بصعدة

وأكد محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، ان العمليات العسكرية لن تتوقف عند تحرير الجوف، بل ستصل الى جميع المحافظات التي لازالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.. واعدا بان الايام المقبلة ستشهد انتصارات كبيرة.

وفي سياق متصل، لقيت ثلاثة قيادات ميدانية لميليشيات الحوثي مصرعها وعدد من مرافقيها في جبهة مزوية شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وذكر الموقع الاخباري الرسمي للجيش اليمني، ان هذه القيادات هم جحوان الشريف وابن الشيبة الشريف وصالح الخلقة.

وأوضح، ان الميليشيا الانقلابية تتلقى خسائر فادحة في الارواح والعتاد في مختلف جبهات الجوف وتشهد صفوفها انهيارات متسارعة، وسط اتهامات لمشرفيها الميدانيين بالخيانة للتغطية على هزائمها.. ورصد وقوع 59 اسيرا من ميليشيا الحوثي في قبضة الجيش الوطني بالجوف، واكثر من 25 جثة لعناصرها، واغتنام عددا من العربات وكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر المتنوعة.

الى ذلك، نشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين، صورا لصواريخ كورنيت وكاتيوشا وأسلحة رشاشة تم استعادتها من قبل الجيش الوطني بعد دحر ميليشيات الحوثي من مواقع في جبهة البقع بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.