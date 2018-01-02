أنباء عن قتلى وجرحى برصاص الأمن الإيراني في سنندج الكردية وفي أصفهان التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران أمس الأحد إلى اثني عشر قتيلا الشرطة الإيرانية: مقتل رجل أمن وجرح 3 آخرين ببندقية صيد في نجف أباد في إقليم أصفهان التلفزيون الإيراني: الأمن صد محتجين حاولوا اقتحام مراكز للشرطة وقواعد عسكرية روحاني للمحتجين: الشعب الإيراني سيرد على "مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" رئيس القضاء الإيراني يهدد المحتجين ويأمر القضاة بأقسى العقوبات على "المخربين" الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر: "زمن التغيير" قد حان في إيران ترمب: شعب إيران مقموع منذ سنوات ومتعطش للغذاء والحرية .. ثروات إيران تنهب الإتحاد الأوروبي: نتوقع من إيران احترام حق التظاهر وسنتابع التطورات هناك وزير الخارجية البريطاني يدعو إيران إلى حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون بوريس جونسون يطالب طهران باحترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بوريس جونسون: نتابع الأحداث في إيران عن كثب وزير خارجية ألمانيا: نناشد حكومة إيران لاحترام حق المحتجين في التعبير عن الرأي البحرين تدعو رعاياها لعدم السفر تحت أي ظرف لإيران وتناشد الموجودين للمغادرة اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق لصالح يصل الى مأرب بعد خروجه من صنعاء قوات الجيش والمقاومة تسيطران على جبل حبش في الجوف المطل على حدود صعدة من الشرق تلفزيون النظام: الأسد يعين وزراء جددا للدفاع والصناعة والإعلام ضمن تغيير محدود النيابة العسكرية الإسرائيلية تطالب بتوجيه 12 اتهاما إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي النيابة العسكرية الإسرائيلية تطلب تمديد اعتقال ناريمان والدة عهد ونور ابنة عمومتها ترمب: الولايات المتحدة الأميركية لم تستفد شيئا من المساعدات التي قدمتها إلى باكستان زعيم كوريا الشمالية يقول إن الطريق لحوار مع كوريا الجنوبية مفتوح والأخيرة ترحب السعودية: إيقاف 23 متهما بالإرهاب منهم 15 سعوديا و4 يحملون الجنسية الروسية و3 مصريين وهندي تسعة قتلى على الأقل في أعمال شغب داخل سجن بالبرازيل تراجع نسبة الجرائم في 3 مدن أميركية العام الماضي هي نيويورك وشيكاغو وواشنطن حريق يدمر 1400 سيارة في مرأب بمدينة ليفربول البريطانية دراسة أميركية: تناول الشاي الساخن قد يحد من خطر الإصابة بالمياه الزرقاء ارتفاع عائدات فيلم "ذي لاست جيداي" الأحدث في سلسلة ستار وورز إلى مليار دولار تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net