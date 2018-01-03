التحالف:على منسق الشؤون الإنسانية باليمن الالتزام بعمله

قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري يقول إن "الفتنة انتهت" ..وتظاهرات الاحتجاج في مدن إيرانية عدة تدخل يومها السابع المحتجون يطالبون بإسقاط ولاية الفقيه في إيران أرقام رسمية تشير إلى 22 قتيلا في صفوف المحتجين الإيرانيين إيران تنظم مسيرات تأييد للحكومة بعد احتجاجات استمرت نحو أسبوع ترمب عبر تويتر: شعب إيران سيجد دعما كبيرا من الولايات المتحدة في الوقت المناسب الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة حول إيران ألمانيا: تظاهرات الاحتجاج في إيران شرعية وجديرة بالاحترام الأمم المتحدة تطالب إيران باحترام حقوق المتظاهرين وعدم تأجيج العنف الأمم المتحدة تحذر موظفيها من تهديدات أمنية في مناطق سيطرة الميليشيات في اليمن روحاني في اتصال هاتفي مع أردوغان: نأمل أن تنتهي الاحتجاجات في إيران خلال أيام الجيش اليمني يقتحم مديرية حيس ويسيطر على وادي ظمي الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة البيضاء جيش النظام يصعد من قصف مناطق حرستا وعربين في غوطة دمشق إنترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع: سقوط مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها المعارضة السورية تطالب بدور أكبر للجامعة العربية في دعم مسار حل الأزمة السورية السلطة الفلسطينية توافق على اعادة تسديد فاتورة كهرباء غزة الرئاسة الفلسطينية ترفض تهديدات ترمب بوقف المساعدات للفلسطينيين مراسل العربية: سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله الكويت تؤكد سلامة رئيس أركان الجيش بعد تحطم مروحيته في بنغلادش ترمب يهدد بوقف المساعدة المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية مسؤول حكومي كيني: مسلحون من حركة الشباب قتلوا 5 من رجال الشرطة الكينية قرب الحدود الصومالية رئيس وزراء إثيوبيا يقول إن بلاده تعتزم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدعم المصالحة الوطنية عاصفة تعطل حركة الطيران بمطار سخيبهول في هولندا فرنسا وبريطانيا تعلنان حال الطوارئ بسبب اجتياح العاصفة الجوية يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net