الجيش اليمني يقترب من مركز مدينة حيس جنوب الحديدة

دبي - قناة العربية

تمكن #الجيش_اليمني من #السيطرة الكاملة على عدد من المناطق القريبة من مركز #مديرية_حيس خلال الساعات الماضية، مسنوداً بالمقاومة الشعبية وطيران #التحالف العربي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت نحو مركز مديرية حيس، جنوب #الحديدة، وسط احتدام المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار العشرات من عناصرها في اتجاه الحديدة.

واستكملت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تحرير قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب مدينة حيس، فيما تواصل وحدات أخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس، والتي تتمترس فيها عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتشهد الميليشيات الانقلابية انهياراً متسارعاً في ظل استمرار تقدم الجيش الوطني نحو مركز مديرية حيس، التي يفصلها عن مناطق تواجد الجيش حوالي 4 كيلومترات.