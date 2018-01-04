الحوثي يفقد 147 قياديا و1739 مسلحا بحرض وميدي خلال عام

صنعاء - إسلام سيف

رصدت إحصائية نشرها الجيش اليمني، الخميس، مصرع 1739 مسلحا حوثياً و147 قيادياً ميدانياً في الميليشيات الانقلابية خلال عام 2017 في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد على الحدود مع السعودية، وذلك في معارك مع الجيش الوطني وغارات لمقاتلات التحالف العربي.

كما وثقت الإحصائية التي نشرها المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، جرح 3150 مسلحاً حوثياً وأسر 14 آخرين في جبهتي حرض وميدي خلال ذات الفترة.

وأكدت تدمير 223 من المعدات العسكرية، و86 مخزناً ومخبأ للسلاح تابعة لميليشيات الحوثي.

وأبرزت الإحصائية أهم المناطق التي تم تحريرها في جبهتي حرض وميدي خلال عام 2017، بينها مناطق البريد والقفاحية والكتف وكامل الأحياء الشرقية لمديرية ميدي وإحكام الحصار على المدينة من جميع الاتجاهات، والسيطرة على وادي بن عبدالله شرق حرض.

وتؤكد مصادر عسكرية واستخباراتية يمنية أن جبهتي ميدي وحرض في حجة من أكثر الجبهات التي استنزفت عدداً كبيراً من قيادات التمرد الحوثية، نتيجة استماتة الميليشيات في الدفاع عن هذه المنطقة التي تتخذها ضمن المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة والدعم الإيراني إليها، إضافة إلى كونها الشريان الرابط مع معقلهم الرئيس في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.