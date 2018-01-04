قائد عسكري يمني: الجيش في طريقه لدخول معقل الحوثيين

صنعاء - إسلام سيف

أكد قائد اللواء الأول حرس حدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، أن قوات الجيش الوطني حققت أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد بنسبة 100%.

وأوضح، في تصريح للموقع الإخباري الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني، أن الخطة تضمنت تجزئة في تحقيق الأهداف، الأمر الذي أربك ميليشيات الحوثي الانقلابية وفقدت إمكانيات الصمود أمام ضغط أبطال الجيش الوطني.

وكشف أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على ما يقارب 2400 كيلومتر مربع من أيدي الميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن قوات الجيش في طريقها إلى دخول محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، بعد أن وصلت طلائعها في ميمنة الجبهة إلى جبل فراص المطل على مديرية كتاف، إحدى مديريات محافظة صعدة.

وفي قلب الجبهة، أوضح حنتف أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى تخوم مديرية برط العنان، وفي الميسرة تمكن الجيش الوطني من تأمين 45 كيلومترا في الخط الدولي الرابط بين اليتمة والبقع.

وبين أن قوات الجيش كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في صفوف مقاتليهم بينهم قيادات، علاوة على الخسائر في المعدات، وعدد من الأسرى الذين وقعوا بيد قوات الجيش الوطني خلال المعارك.

وأكد القائد العسكري اليمني أن المعركة مستمرة والعدو ينحسر نحو عمق تواجده ويتقهقر، والجيش الوطني لديه الكثير من الأعمال القتالية التي ستفاجئه في عقر تجمعاته.

وتعد مديرية خب والشعف شمال الجوف هي الأكبر بين 12 مديرية في المحافظة، بل أكبر مديرية مساحة على مستوى اليمن، وتشكل نسبة 82% من المساحة الكلية لمحافظة الجوف.

وتبلغ مساحة محافظة الجوف الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء، حوالي 39495 كلم مربع، تشغل مديرية خب والشعف منها 32507 كلم مربع، وتمتد إلى حدود المملكة العربية السعودية.