مستشار الرئيس اليمني: عازمون على تحرير ذمار بأقصى سرعة

طلائع قوات الأمن الخاصة تصل إلى محافظة الجوف بعد تلقيها تدريبات مكثفة

دبي - قناة العربية

أعلن الفريق محمد علي المقدشي، مستشار الرئيس اليمني للشؤون العسكرية، عزم القيادة السياسية والعسكرية الإسراع في عملية تحرير محافظة ذمار وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

وإلى محافظة الجوف شمال اليمن، وصلت أولى طلائع قوات الأمن الخاصة التي تلقت تدريبات مكثفة إلى منطقتي اليتمة والمهاشمة في مديرية خب والشعف بعد تحرير الجيش الوطني لها من قبضة الميليشيات الحوثية.

وقد وجه محافظ الجوف بالتعامل بحزم وقوة مع من سيحاول الإساءة للدولة، موجها بملاحقة المتعاونين مع ميليشيات الحوثي وإزالة كافة الأسباب المقلقة لحياة الناس.

من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير الأمن العقيد عبدالله محسن البرير، أن قوات الأمن لن تتساهل في أداء مهامها، منوهاً بأن الخطط الأمنية ستنفذ دون نقصان.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر محلية مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي نضال محمد علي المقداد، أحد كبار شيوخ قبائل آنس بمحافظة ذمار، مع عدد من مرافقيه، إثر معارك بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وأفاد شهود عيان أن ميليشيات الحوثي شرعت في استحداث مواقع جديدة وبناء متاريس وشق خنادق في محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قد شنت سلسلة من غاراتها الجوية استهدفت، فجر اليوم الخميس، مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.