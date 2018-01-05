المخلافي: هذه شروطنا الـ5 لإشراك الحوثي في أية مفاوضات

دبي - قناة العربية

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الشرعية اليمنية حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع ميليشيات الحوثي.

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، قال المخلافي إن الشروط تشمل:

1) توقف الميليشيات الانقلابية عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن.

2) الإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء.

3) وقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها.

4)السماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها.

5)الاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات.

وكشف مصدر في الحكومة اليمنية عن مساع تقودها الشرعية لضم وفد حزب "المؤتمر الشعبي العام" إلى معسكر الشرعية خلال أي مشاورات يمنية للسلام.