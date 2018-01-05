بالصور.. قوات يمنية خاصة تنفذ مناورة عسكرية في مأرب

صنعاء- إسلام سيف

احتفت قوات الأمن الخاصة اليمنية، الخميس، بتخرج دفعة جديدة بمحافظة مأرب (شمال شرق صنعاء) لعدد من الدورات التدريبية والمهارات القتالية الخاصة –مهارات الإسناد-، ونفذت مناورة عسكرية باستخدام الذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة وعمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري "إن الأفراد الخريجين في هذه الدورات تلقوا العديد من المهارات والتدريبات القتالية الخاصة لتمكينهم من تأدية مهامهم الأمنية والقتالية بكل جدارة"، بحسب ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

قوات يمنية خاصة تنفذ مناورة عسكرية في مأرب

الدفعة الجديدة المتخرجة من القوات الخاصة اليمنية

فيما أوضح مدير التدريب للقوات الخاصة فرع مأرب، العقيد عادل الغانمي، أن أفراد الدفعة الجديدة المتخرجة خضعوا لدورات في الاستجداد وقتال المناطق المفتوحة والمناطق المبنية.

وأضاف أن "من شأن هذه الدورات رفد وتعزيز الجانب الأمني ".

وقطعت الحكومة اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، خطوات كبيرة في إعادة بناء الجيش اليمني، وترسيخ الأمن في المناطق المحررة، بجانب مواصلة العمليات العسكرية لاستكمال إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني.

اثناء تنفيذ المناورة العسكرية