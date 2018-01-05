تظاهرات ضخمة في أرومية بأذربيجان وسنندج في كردستان وشيراز في فارس أنباء عن قتلى وجرحى من المتظاهرين في سنندج في إقليم كردستان ناشطون إيرانيون: عدد قتلى التظاهرات تجاوز الـ 45 في مدن عدة قيادة الجيش الإيراني تعلن استعدادها التدخل إذا "استدعى الأمر" نيويورك: مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لبحث أزمة إيران الخارجية الأميركية تدين "بقوة" قتل المتظاهرين واعتقالهم في إيران وتعد بمطاردة ممارسي الانتهاكات ومعاقبتهم الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 شركات ايرانية تتهمها بالمشاركة في صناعة الصواريخ الباليستية الجيش الوطني يتقدم الى مركز مديرية المتون في الجوف بعد إكتمال تحرير قرى المزوية القوات الحكومية تسيطر على منطقة العرفاء جنوب اليتمة في الجوف دعوات لـ "عصيان مدني" في العاصمة صنعاء مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقودا صحية لعلاج 350 جريحا داخل اليمن وخارجه المرصد السوري: مقتل 14 عنصرا من قوات نظام الأسد في الغوطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ينتقد حصر تسوية الازمة السورية بـ"بعض القوى" المنظمة الدولية للهجرة: عودة أكثر من نصف النازحين في العراق إلى منازلهم أفغانستان: مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا بهجوم انتحاري في العاصمة كابول وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان يدعو إلى اجتماع لإقرار خطط جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية السلطات المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإعادة فتح الخط الساخن بين الكوريتين الخارجية المصرية: نبحث الإجراء المناسب لاستدعاء السودان سفيره في القاهرة للتشاور الإمارات: إنتهاء أزمة الطيران مع تونس واستئناف الرحلات الجوية ترمب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات الأميركية ترمب يقول إن المحادثات بين سول وبيونغ يانغ "أمر جيد" البرد القارس يجتاح شمال شرق الولايات المتحدة والثلج ينهمر في الجنوب باحثون يكتشفون ثغرات أمنية تهدد كل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ارتفاع عدد القتلى في حادث قطار بجنوب أفريقيا إلى 14 جامعة ليدز: حقن الجسم بفيروس يصل للأورام الدماغية لأول مرة يحفز الجهاز المناعي للجسم لمهاجمتها والقضاء عليها يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net