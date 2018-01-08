اليمن.. قصف مكثف لمواقع الميليشيات جنوب الحديدة

دبي - قناة العربية

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية تقدمها في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة مكبدة الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

من جانبها وسعت قوات الشرعية اليمنية، هجومها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي جنوب وغرب مديرية حيس في محافظة الحديدة، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف. وفي محافظة ا#لبيضاء، اندلعت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن قوات الشرعية شنت هجوماً على مواقع #الميليشيات في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة.

كما نجحت في صد هجوم للميليشيات على منطقة العبدية بالمنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء و #مأرب.

وفي #تعز قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية مقبنة غرب المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

إلى ذلك نصبت قوات الجيش الوطني كميناً استهدف تعزيزات للميليشيات في قرية حجيج بمديرية مقبنة، لقي على إثره عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.