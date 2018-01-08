بالصور.. أسلحة استعادها الجيش اليمني من معقل الحوثيين

أسلحة استعادها الجيش اليمني من الحوثيين في صعدة

صنعاء- إسلام سيف

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين، صوراً للأسلحة التي استعادها من ميليشيات #الحوثي الانقلابية، في المعارك الدائرة بمعقلها الرئيس بصعدة أقصى شمال #اليمن.

وأفاد المركز أن هذه الأسلحة تمت استعادتها خلال المعارك التي دارت، بسلسلة جبال أم العظم شرقي سوق البقع بمحافظة صعدة.

وتمكن #الجيش_اليمني بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية من تحرير سلسلة جبال " #أم_العظم" بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود مع #السعودية.

وقال قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، "إن الجيش تمكن من السيطرة على سلسلة جبال "أم العظم" القريبة من الخط الدولي الرابط بين مديرية كتاف والبقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي".

ودفع الجيش اليمني و #التحالف_العربي بقيادة السعودية، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة وقطع رأس الأفعى، في إشارة إلى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.