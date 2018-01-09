اليمن.. الجيش يستعيد مناطق عدة في البيضاء

البيضاء - محمد العرب

حرر الجيش الوطني اليمني، مدعوماً بطيران #التحالف_العربي، مناطق صُبُغ والمُنْقطِع والعشيرة بين مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة #البيضاء.

وقد قتل 22 عنصراً من ميليشيات #الحوثي وتم أسر 8 آخرين في المعارك.

وكان الجيش اليمني قد حرر، في وقت سابق، جبل الغول الاستراتيجي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، التي سقط في صفوفها، وفق مصادر ميدانية، عدد من القتلى والجرحى خلال تحرير الجبل.

يذكر أن قائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح، كان قد صرح سابقاً أن هناك تجهيزات واستعدادات تتم لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.