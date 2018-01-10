خسائر الحوثيين في ديسمبر.. 5000 بين قتيل وجريح وأسير

أنصار صالح 1200 قتيل في مختلف الجبهات و360 باشتباكات صنعاء

دبي – قناة العربية

كشفت تقارير حقوقية يمنية أن ضحايا #الحوثيين في مختلف جبهات القتال تجاوزت الـ5000 قتيل وجريح وأسير خلال المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الساحل الغربي، وفي محافظات شبوة والجوف ومأرب وصنعاء وتعز والضالع والبيضاء.

وأوضحت التقارير أن الميليشيات تكبدّت نحو 1200 في مختلف الجبهات، إضافةً إلى 360 قتيلا سقطوا من عناصرها خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة #صنعاء بين الميليشيات وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي انتهت باقتحام منزله ومقتله مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة 60% من قتلى الميليشيات خلال الشهر الماضي هم من يوصفون بـ"القناديل"، أي من أبناء الأسر المقربة من زعيم ميليشيات التمرد #الحوثي.

ونشرت مؤخراً إحصائية بقتلى ميليشيات أوضحت أن عدد قتلى الميليشيات الذين ينتمون إلى صنعاء 313 قتيلا، تلتها محافظة ذمار حيث بلغ عدد القتلى المنتمين إليها 151 قتيلا، وجاءت محافظة حجة في المرتبة الثالثة بـ135 قتيلا، ثم محافظة صعدة مع 78 قتيلا، ومحافظة عمران (57 قتيلا)، إضافة إلى محافظات الحديدة (31 قتيلا) وإب (26 قتيلا) وتعز (24 قتيلا) والجوف (12 قتيلا) والمحويت (12 قتيلا) والبيضاء (11 قتيلا).

وأوضحت التقارير أن عدد جرحى الميليشيات خلال نفس الفترة بلغ نحو 3000 في مختلف الجبهات، إضافةً إلى نحو 600 أسير تم القبض عليهم في جبهات شبوه والجوف ونهم والحديدة وتعز والضالع والبيضاء.