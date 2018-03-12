الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الدفتيريا باليمن إلى 73

العربية.نت

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا في اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس/آب 2017.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، أنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس/آذار الجاري.

وأفاد تقرير المنظمة أنه "تم تسجيل 1294 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات".

ولفت التقرير إلى أن محافظتي إب والحديدة، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 72 حالة وفاة، و1193 إصابة بالمرض ذاته.

ويظهر تقرير اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، وأكثر من 100 إصابة، في أقل من أسبوعين.

وأمس الأول السبت، أطلقت وزارة الصحة اليمنية، حملة واسعة من أجل التطعيم ضد مرض الدفتيريا، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، تستهدف أكثر من 2.6 مليون طفل.

وينتقل مرض الدفتيريا عبر جرثومة، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحياناً الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل/نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.