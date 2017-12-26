حساب المواطن يكشف موعد الدفعة الثانية للمستحقين

دبي ـ العربية.نت

كشف برنامج #حساب_المواطن، عن حصول أكثر من 700 ألف أسرة على دعم يفوق الـ 1000 ريال ضمن الدفعة الأولى من البرنامج، مشيراً إلى أن إيداع الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين سيكون بعد 15 يوما، في تاريخ 10 يناير 2018.

وسيستفيد من الدفعة الثانية المستحقون المكتملة طلباتهم حتى 16 ديسمبر الجاري، وسيكون الصرف للدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

وتهدف سياسات البرنامج، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة.

وروعيت في سياسات "حساب المواطن" المبادئ التوجيهية للبرنامج، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر والأفراد المستحقين، من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين، كما أنه سيتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاثة أشهر لتعكس الآثار الناتجة عن إصلاحات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء.