رسائل SPAM تتسبب في وقف خدمات مقدمي SMS بالسعودية

الرياض - واس

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، خدمات بعض "مقدمي خدمات الرسائل القصيرة" لقيامهم بإرسال رسائل نصية قصيرة " SMS " اقتحامية SPAM messages، لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، مخالفين بذلك ضوابط الحد من هذا النوع من الرسائل.

وأكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على الحد من الرسائل النصية الاقتحامية، وفرض غرامات وإيقاف خدمات من يخالف ذلك من مقدمي الخدمة، مشيرةً إلى أن استمرار مقدم خدمة الرسائل القصيرة " SMS " في المخالفة سينتج عنه تعليق الترخيص أو إلغاؤه.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها قد وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في بإيجاد حلول صارمة للحد من الرسائل النصية " SMS " الاقتحامية خلال (60) يوماً، وتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية.

يذكر أن "خدمة الرسائل القصيرة" هي إحدى خدمات الاتصالات التي تقدّم بموجب ترخيص فئوي من نوع (ب)، وتتضمن شروط وأحكام الترخيص الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية التي أصدرتها الهيئة.