10 آلاف سعودي اعترضوا على "حساب المواطن" في يومين

العربية.نت

كشف علي راجحي، المتحدث باسم برنامج "حساب المواطن"، أن عملية استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج مستمرة، بعد ظهور نتائج المؤهلين والاستحقاق، مشيراً إلى أن عدد المعترضين وصل إلى 10 آلاف بعد فتح باب الاعتراض على الموقع الإلكتروني، بحسب تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم".

وأوضح راجحي أنه يتاح للمسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، ويمكن أن يتقدم بالاعتراض الأشخاص غير المؤهلين أو أحد التابعين لهم من غير المؤهلين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على الجوال والبريد الإلكتروني، حيث ستصل رسالة بنتيجة الاعتراض على الهاتف والبريد، وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

وأضاف المتحدث باسم برنامج "حساب المواطن" للصحيفة أن "مدة الأثر الرجعي تحتسب بالأشهر بحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة".

وعرض العديد من المسجلين في برنامج "حساب المواطن" عبر "تويتر" بعض الحالات، وذكر أحد المسجلين وجود خطأ في بيانات الدخل المسجلة ولهذا لم يستحق، وأشار إلى أن خدمة العملاء في "حساب المواطن" تجاوبوا مع شكواه، وأوضحوا أنه بإمكانه الدخول وتعديل البيانات والضغط على زر الحفظ أسفل الشاشة، وأن الأمر لا يتطلب منه رفع اعتراض.

وذكرت إحدى المسجلات أنها استفسرت عن أحقيتها في وضع حساب بنكي لأحد التابعين في حال أن حساب رب الأسرة موقوف، فردت خدمة العملاء بأنه يجب أن يكون الحساب البنكي باسم المستفيد الأساسي، وألا يكون باسم آخر حتى ولو كان أحد التابعين للمستفيد.

فيما أشار أحد المسجلين إلى أنه سجل في البرنامج قبل أسبوع ولم يحصل على الاستحقاق إلى الآن، وقد ردت عليه خدمة العملاء بأنه في حال تم التسجيل قبل 16 ديسمبر 2017، سوف يدرج في الدفعة الثانية المجدولة للصرف في 10 يناير 2018.