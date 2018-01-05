"حساب المواطن": نعمل على معالجة 80 ألف طلب جديد

العربية.نت

أكّدت إدارة برنامج حساب المواطن، أنها تعمل على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد "غير مكتمل" من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة في 10 فبراير المقبل.

يشار إلى أن يوم الأربعاء المقبل 10 يناير، يُعتبر آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط ca.gov.sa.

ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من #البرنامج إلكترونيا، عبر البوابة، فيما يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال #البوابة_الإلكترونية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى 5 أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بـ3 أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج "حساب المواطن" بالسعودية قد أعلن في وقت سابق أن نحو 700 ألف أسرة سعودية زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية؛ الارتفاع بأسعار "الوقود" و"الكهرباء" وجزء من "ضريبة القيمة المضافة" المتعلقة بأسعار السلع الغذائية.

وسيقوم البرنامج بالتعويض عن أي إصلاحات مالية أخرى عبر مراجعة دورية كل 3 أشهر للتغير في دخل الأسر المستحقة للدعم، ومعدل استهلاكها ومدى تأثرها من الإصلاحات الاقتصادية الحالية أو المقبلة، من أجل إيداع المقابل المالي في العاشر من كل شهر ميلادي.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور، علي بن ناصر الغفيص، قال في وقت سابق، إن قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج.

وحصل 50% من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 مليون مستفيد.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

وبين مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.

واستفاد من الدفعة الأولى من الإيداع نحو 10.6 مليون مستفيد من برنامج الدعم النقدي، أي ما يعادل 82% من المسجلين.

وقال مسؤولو وزارة العمل إن حوالي 3.7 مليون أسرة تقدمت للاشتراك في البرنامج بما يمثل نحو 13 مليون مستفيد لكن الموافقات لم تشمل جميع المتقدمين.

ورصدت ميزانية السعودية 2018 مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، في حدود 32 مليار ريال في عام 2018 كاملاً، وسيصل إجمالي الدعم من البرنامج إلى 60 مليار ريال بحسب ما هو متوقع بحلول 2020.