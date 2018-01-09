بلوك تشين.. القطار الآمن الذي أطلق عنان العملات الرقمية

دبي - علاء المنشاوي

من تعقيدات الاقتصاد ومصطلحاته الجامدة يحاول الكثيرون اختراق هذا الجدار لاقتناص المكاسب والأرباح، فالصعود الصاروخي لبعض العملات الرقمية المشفرة يدفع باتجاه ضرورة التعرف على هذه السوق وأنظمتها وفي القلب منها ما يتعلق بتقنية بلوك تشين Blockchain.

هذه المعرفة ربما تأتي متأخرة بعض الشيء، كما هو عليه الحال بالنسبة للانتشار الواسع الذي حققته العملات الرقمية في 2017، بالرغم من أن تدشين العملة الرقمية الأبرز عالميا "بيتكوين" كان في العام 2009، أي بعد ابتكار تقنية بلوك تشين بنحو عام واحد فقط.

فقد تم ابتكار تقنية "سلسلة الكتل" Blockchain في عام 2008، وهي عبارة عن برنامج معلوماتي مشفر أشبه بسجل موحد للمعاملات على شبكة الإنترنت، فكل مجموعة من المعاملات مرتبطة بسلسلة، ما يمنح المشاركين صورة شاملة عن كل ما يحصل في المنظومة بأكملها.

كما أن لبلوك تشين قاعدة بيانات أو أسلوبا جديدا لتنظيم البيانات، فكل المتعاملين في العملات الرقمية ينفذون عمليات البيع والشراء الخاصة بهم في بورصات تستخدم تقنية بلوك تشين في تنظيم كل التعاملات.

وتعمل بلوك تشين على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.

تساعد تكنولوجيا "بلوك تشين" التي كانت تعرف بسجل المعاملات في العملة الافتراضية بيتكوين، على الحفاظ على قوائم مقاومة للتلاعب في سجلات البيانات المتنامية باستمرار، وتتيح تبادلا آمنا للمواد القيّمة كالأموال أو الأسهم أو حقوق الوصول إلى البيانات. وخلافا لأنظمة التجارة التقليدية، لا حاجة لوسيط أو نظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة التبادل، بل تقوم كل الجهات بالتعامل مباشرة مع بعضها البعض.

وبحسب رويترز فإن البنوك والمؤسسات المالية تتبنى تقنية بلوك تشين المعتمدة في العملة الافتراضية بيتكوين، أي سجل التعاملات الموحد بوتيرة أسرع مما هو متوقع، مع تحول قرابة 15% من أكبر البنوك العالمية لطرح منتجات بلوك تشين التجارية في العام القادم وفقا لما أعلنته أي بي إم.

وقالت أي بي إم إنه من التوقع أن يكون لدى 65% من البنوك مشاريع بلوك تشين خلال 3 سنوات، مع تصدر هذا التوجه من قبل البنوك الكبيرة التي لديها أكثر من 100 ألف موظف.

وعلى سبيل المثال لو أردت استيراد بضاعة من بلد أجنبي، فسوف يقوم البنك بمساعدتك على ضمان تسليمها من خلال ما يسمى كتاب اعتماد Letter of Credit، أي تودع ثمن البضاعة لدى البنك ولا يتم تسديدها للشركة التي ستصدر لك البضاعة إلا بعد أن تستلم تلك البضاعة، وهنا تختصر بلوك تشين هذه العملية من خلال كونها قاعدة بيانات موحدة توثق للأطراف سلامة الإجراءات فيما بينهم.

وتتوقع مؤسسات بحثية أن ينمو حجم السوق العالمي لتقنية "بلوك تشين" من 210.2 مليون دولار، نهاية 2016، إلى 2.32 مليار دولار بحلول 2021، وأن يصل معدل النمو السنوي المركب لحجم هذه السوق 61.5% خلال الفترة بين 2016-2021.