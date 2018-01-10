حساب المواطن: إيداع 2.1 مليار ريال لـ11 مليون مستفيد

الدفعة الثانية: 800 ألف أسرة سعودية حصلت على دعم تجاوز 900 ريال

العربية.نت

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء 2.1 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج في الدورة الثانية، وحصلت 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

وأوضح ذلك مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت حصول 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات الحساب التي شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل و 7.9 مليون تابع، بإجمالي 11 مليون مستفيد.

وبين مدير البرنامج أن 800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 26% من المستحقين على دعم جزئي.

وأفاد راجحي بأن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في دفعتيه الأولى والثانية تجاوز 4 مليارات ريال، لافتاً إلى أن الدفعة الثالثة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر فبراير المقبل، وسيتم الاستفادة منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر يناير الجاري.

ويأتي برنامج #حساب_المواطن لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

وتهدف سياسات البرنامج، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة.

وروعيت في سياسات "حساب المواطن" المبادئ التوجيهية للبرنامج، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر والأفراد المستحقين، من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين، كما أنه سيتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاثة أشهر لتعكس الآثار الناتجة عن إصلاحات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء.