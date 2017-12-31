5 عملات رقمية هزت العالم في 2017.. تعرف عليها

القاهرة – خالد حسني

فيما شهدت أسواق العملات الرئيسية في العالم عدداً من التقلبات خلال العام 2017، سواء بسبب أحداث داخلية في بلدان هذه العملات أو تأثراً باتجاهات رفع أسعار الفائدة الأميركية، ظهرت العملات الإلكترونية لتضيف مزيداً من الضغوط التي نافست بقوة.

ومن بين ما يقرب من 1400 عملة رقمية إلكترونية ظهرت على الساحة الدولية، هناك 5 عملات فقط هي التي نافست بقوة وهزت عرش سوق العملات العالمية بعدما حققت ارتفاعات تتراوح ما بين 650% و815284%.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية من 17.735 مليار دولار في بداية العام الجاري، لتصل إلى 598.684 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مضيفة ما يقرب من 581 مليار دولار على مدار العام بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3274%.

رابيل

في مقدمة العملات الإلكترونية التي حققت مكاسب ضخمة في 2017، حلت عملة "رابيل" والتي تحتل المركز الأول في حجم المكاسب بعدما ارتفعت من مستوى 0.0065 دولار في بداية العام الجاري لتسجل نحو 53 دولاراً في منتصف تعاملات شهر ديسمبر، رابحة نحو 52.9935 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 815284%.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "رابيل" من 0.24 مليار دولار في بداية العام، لتسجل نحو 45.42 مليار دولار في تعاملات شهر ديسمبر الجاري مضيفة نحو 45.18 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 18825%.

إيثريوم

جاءت عملة "إيثريوم" بالمركز الثاني، حيث قفزت من 8 دولارات في بداية العام لتسجل نحو 800 دولار في منتصف تعاملات الشهر الجاري، رابحة نحو 792 دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 9900%.

وبلغت القيمة السوقية لعملة "إيثريوم" مستوى 73.76 مليار دولار منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة مع مستوى 0.7 مليار دولار في بداية العام، رابحة نحو 73.06 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 10437%.

لايتكوين

وفي المركز الثالث حلت عملة "لايتكوين" التي ارتفعت من نحو 4 دولارات في بداية العام لتسجل نحو 372 دولاراً في منتصف تعاملات ديسمبر الجاري، رابحة نحو 368 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر نحو 9200%.

بيتكوين

حلت "بيتكوين" بالمركز الرابع حيث تمكنت على مدار العام الجاري من تحقيق أرقام ومكاسب قياسية، بعدما ارتفعت من مستوى 963 دولار في بداية تعاملات العام لتسجل 20 ألف دولار في تعاملات منتصف شهر ديسمبر الجاري، مضيفة نحو 19037 دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1976%.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" من 15.49 مليار دولار في بداية العام إلى 334.8 مليار دولار في منتصف ديسمبر الجاري، رابحة نحو 319.31 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2061%.

بيتكوين كاش

في المركز الخامس حلت عملة "بيتكوين كاش" التي ارتفعت من مستوى 555 دولار عند بداية ظهورها في شهر يوليو الماضي، لتسجل نحو 4167 دولار في منتصف شهر ديسمبر الجاري، رابحة نحو 3612 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 650%.

كما سجلت القيمة السوقية للعملة لعملة "بيتكوين كاش" مستوى قياسي عند 70.29 مليار دولار، بعد خمسة أشهر فقط من ظهورها في الأسواق.