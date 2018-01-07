هل ستتعامل "ويسترن يونيون" بهذه العملة المشفرة؟

لندن - العربية.نت

سجلت العملات الإلكترونية المشفرة مكاسب كبيرة خلال اليومين الماضيين مدفوعة بمعلومات غير مؤكدة حول اعتزام شركة "ويسترن يونيون" اعتماد التعامل بها، وهو ما أعطى دفعة تفاؤل جديدة لهذه العملات الجديدة وأعطى انطباعاً لدى كثير من المستثمرين، أنها سوف تهيمن على أسواق الصرف العالمية قريباً.

وتعتبر شركة "ويسترن يونيون" هي الأكبر في سوق تحويل الأموال على مستوى العالم، وهي شركة تحويل أموال أميركية ولها عشرات آلاف الفروع التي تنتشر في مختلف أنحاء العالم، أما إدارة الشركة فتقع في ولاية "كولارادو" الأميركية، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة "ناسداك" في نيويورك.

وسجلت كافة العملات الرقمية المشفرة ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين، إلا أن أقوى المكاسب كان من نصيب عملة "ريبل" التي تحتل المركز الثاني بعد "بيتكوين" من حيث القيمة السوقية الاجمالية المتداولة لها في السوق، وارتفعت الـ(Ripple) بأكثر من 20% خلال اليومين الماضيين ليتم تداولها عند مستويات قريبة من الثلاث دولارات للوحدة الواحدة.

وارتفعت "بيتكوين" أيضاً في تداولات الجمعة والسبت لتعاود اختراق حاجز الـ17 ألف دولار أميركي، بعد أن كانت تتراوح بين الـ13 ألفاً والـ14 ألفاً قبل يوم الجمعة، بحسب ما رصدت "العربية نت".

أما سهم "ويسترن يونيون" فارتفع في بورصة "ناسداك" الأميركية هو الآخر على الفور متأثراً بالأنباء عن اعتزام الشركة تبني العملة الرقمية المشفرة "ريبل" واستخدامها في عمليات تحويل الأموال عبر العالم، حيث أغلق سهم "ويسترن يونيون" الجمعة مرتفعاً بنسبة تزيد عن 5%.

وجاءت هذه المعلومات التي أحدثت هذه الضجة في الأسواق عبر تقرير لموقع "ريبل نيوز" المتخصص بأخبار العملة الرقمية "ريبل"، حيث قال بأن "ويسترن يونيون" سوف تبدأ استخدام هذه العملة المشفرة وهذه التكنولوجيا في عمليات تحويل الأموال الفورية بين عملائها عبر العالم.

كما أن الإشارة الأوضح حول صحة هذه المعلومات جاءت في تغريدة عبر الحساب الرسمي لعملة "ريبل" على "تويتر" وجاء فيها "إن ثلاث شركات من بين أكبر خمس شركات لتحويل الأموال في العالم تخطط لاستخدام عملة "الريبل" في عملياتها وأنشطتها المصرفية"، لكن التغريدة التي تم بثها صباح الجمعة لم تكشف عن هوية الشركات الثلاثة التي ربما تكون "ويسترن يونيون" من بينها.

ورفض متحدث باسم "ويسترن يونيون" التعليق على هذه المعلومات، حيث لم يؤكد أو ينفِ صحتها، وذلك بحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" اطلعت عليه "العربية.نت"، كما أن شركة "ويسترن يونيون" لم تعلق أيضاً على هذه المعلومات، وهو ما أبقى الأبواب مفتوحة في النهاية لكافة الاحتمالات.

يشار إلى أن الـ(Ripple) هي ثاني أكبر العملات الالكترونية المشفرة من حيث القيمة السوقية في العالم، وذلك بعد "بيتكوين" التي تضخمت بشكل قياسي خلال العام الماضي، كما أنها تعتبر الأكثر تداولاً بعد "بيتكوين".