امبراطورية عقارية لملكة بريطانيا بـ17.5 مليار دولار

لندن – العربية نت

امبراطورية ضخمة تملكها العائلة الملكية البريطانية تضم ممتلكات مهمة من بينها منازل وأراضي وأماكن تاريخية، تديرها هيئة مختصة في لندن تحمل اسم (The Crown Estate)، لكن المفاجأة في القيمة المقدرة لهذه الامبراطورية العقارية والتي أعلنتها هذه الهيئة مؤخراً.

وقالت هيئة "ذا كراون استيت" في لندن في أحدث التقارير الصادرة عنها، والتي اطلعت على مضمونها "العربية نت"، إن القيمة الإجمالية لامبراطورية العقارات العائدة لملكة بريطانيا والتي تتم إدارتها من قبل هذه الهيئة تبلغ 13.1 مليار جنيه استرليني (17.5 مليار دولار أميركي).

كما كشفت الهيئة أيضاً أن إيرادات هذه العقارات بلغت في العام 2016 ما مجموعه 328.8 مليون جنيه استرليني (440 مليون دولار)، على أن الملكة تحصل على 25% فقط من هذه الإيرادات بينما يذهب الباقي إلى خزينة الدولة البريطانية كإيرادات عامة للبلاد.

وقال تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" قرأته "العربية نت" إن الإيرادات العقارية التي تحصل عليها الملكة من هذه الامبراطورية، وهي 25% فقط من الإيرادات الإجمالية، تقوم الملكة باستخدامها في "تمويل أعمالها الرسمية وصيانة منزلها الذي تسكن فيه".

وبحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة العقارية التابعة للتاج الملكي البريطاني فإنه "إلى جانب العقارات التاريخية المملوكة للعائلة الملكية في بريطانيا فإن الملكة تمتلك شخصياً عدداً من الأصول العقارية، وذلك خلافاً للملحقات العقارية التي تتبع لمكاتبها".

ويقول موقع "بيزنس إنسايدر" إن من بين العقارات المملوكة للملكة خصوصاً أو للعائلة الملكية على وجه العموم، عدد من المباني المعروفة والمشهورة في بريطانيا، والتي لا يعرف كثير من الناس أنها مبانٍ ملكية وتتم إدارتها من قبل العائلة الملكية وتذهب عوائدها إلى العائلة.

ومن بين المباني والعقارات الملكية المشهورة في لندن –بحسب "بزنس إنسايدر"- فندق "سافوي" الشهير في وسط لندن، حيث إنه وعدد من المباني الملاصقة له مملوك لملكة بريطانيا ومقام على أرض مساحتها 18 ألفاً و433 هكتاراً.

كما أن من بين الأماكن التاريخية المملوكة للعائلة الملكية بشكل مباشر قلعة "لانكاستر" والموجودة في منطقة "لانكشاير" في الريف الإنجليزي، وهذه من الأماكن التي تستقطب أعداداً كبيرة من السياح يومياً، وتدر على العائلة الملكية البريطانية أكثر من 18 مليون جنيه استرليني كإيرادات سنوية.