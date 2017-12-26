شارع أكسفورد الشهير في لندن يستعد لوداع السيارات

العربية.نت

يتوجه الملايين من المتسوقين إلى شارع أكسفورد في لندن يوم Boxing day الموافق للسادس والعشرين من ديسمبر، للاستفادة من التنزيلات الضخمة التي تقدمها المتاجر في اليوم التالي لعيد الميلاد.

وقد تكون هذه السنة هي آخر فترة أعياد يشهد فيها شارع أكسفورد الازدحام المعتاد للسيارات والحافلات، حيث تدرس لندن خطة مثيرة للجدل تهدف لتحويل الشارع إلى منطقة مخصصة حصرياً للمشاة.

ويعد شارع أكسفورد أحد أكبر وأهم شوارع التسوق في العالم، لكن هل تعلمون أن هذا الشارع هو أيضا من بين الأكثر تلوثاً في أوروبا بحسب بعضِ الإحصاءات.

ويعد التلوثُ البيئي أحد الدوافع وراء خطة ضخمة لمنع مرور السيارات والحافلات في الشارع، وتحويلِه إلى منطقة مخصصة حصرياً للمشاة.

وستطبق الخطة هيئة النقل اللندنية بالاشتراك مع مجلس وستمنستر بهدف تقليل الازدحام أيضاً وتجنب الحوادث والإصابات الناتجة عن اصطدامات بين المشاة والسيارات، حيث يزور شارع أكسفورد 4 ملايين شخص كل أسبوع، وهذا التحول سيسهل الحركة للمتسوقين والسكان المحليين خاصة مع إزالة الأرصفة، وإضافة مقاعد ومناطق للراحة وسط لوحات فنية ومساحات خضراء.

وتقترح المرحلة الأولى من الخطة تحويل المنطقة الممتدة من متجر selfridges غرباً إلى ميدان أوكسفورد شرقاً، إلى منطقة خالية من السيارات والحافلات بحلولِ ديسمبر من عام 2018، ليتزامن ذلك مع افتتاح خط مترو الأنفاق السريع الجديد crossrail المسمى بـ "خط اليزابث" تيمنا بالملكة، وسيُسمح لسيارات الأجرة بعبور شارع أكسفورد شمالا وجنوباً من فروع جانبية، كما ستتم زيادة مواقع انتظار التكسي الأسود في الشوارع الجانبية، لتسهيل الوصول إلى المتاجر، لكن سائقي سيارات الأجرة يخشون زيادة الازدحام في الشوارع المجاورة ويطالبون بالسماح بمرور السيارات بشكل عادي خلال ساعات اللي.

ولكن في المقابل، يرحب بعض المتسوقين وأصحاب المطاعم بالتغيرات المقترحة.

وتجري حالياً استشارة عامة حول الأمر، ويدور النقاش حول منع حركة المرور بشكل كامل أو السماح للسيارات والناقلات بالمرور في ساعات الليل، مع العلم أن القواعد الحالية تمنع مرور السياراتِ الخاصة من الـ 7 صباحاً حتى الـ 7 مساءً عدا يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تصدر نتيجة الاستشارة العامة مطلع السنة القادمة، ليبدأ بعد ذلك العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة التي تهدف إلى تحويل جزء من شارع أكسفورد المجاور لـtottenham court road وفيما بعد المجاور لـmarble arch، لتصبح عملية التحول كاملة بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع عام 2020.