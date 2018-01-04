بوتين يقرر رسمياً عودة حركة السفر بين موسكو والقاهرة

القاهرة – العربية.نت

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي.

وجاء في المرسوم: "إدخال تعديل على مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015 المتعلق بشأن التدابير الفردية الرامية إلى ضمان الأمن الوطني للاتحاد الروسي وحماية مواطني الاتحاد الروسي من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المشروعة، الفقرة الأولى تضاف عبارة "النقل الجوي المنتظم إلى القاهرة"، وأيضا الفقرة الثانية، تضاف عبارة "باستثناء القاهرة".

وأوقفت روسيا حركة النقل الجوي مع مصر في نوفمبر من العام 2015 عقب إسقاط طائرة مدنية روسية تابعة لشركة "كوغاليم أفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار شرم الشيخ، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبا، إضافة إلى أفراد طاقمها السبعة.

ويراهن العاملون بقطاع السياحة المصري على عودة حركة السفر بين القاهرة وموسكو، خاصة في ظل استمرار الخسائر التي تواجه القطاع مع استمرار حظر بعض الدول سفر مواطنيها إلى مصر حتى الآن.

وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، قد وقع مع وزير النقل الجوي المصري، شريف فتحي، بروتوكولا للتعاون في مجال ضمان أمن الطيران المدني، وذلك في منتصف ديسمبر الماضي في موسكو.

ويعتبر البروتوكول الموقع أمرا ضروريا لاستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين.

وقال وزير الطيران المصري، إن الرحلات بين موسكو والقاهرة سوف تستأنف اعتبارا من الأول من فبراير، وإن الطرفين سيستأنفان الرحلات الجوية غير المنتظمة "تشارتر" في أبريل المقبل.

وفي سبتمبر الماضي وخلال مشاركته بمعرض السياحة الدولي، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، هشام الدميري، أن هناك مؤشرات قوية تؤكد قرب انفراج الأزمة مع السياحة الروسية، لكنه لم يحدد وقتها ما إذا كانت هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الروسي لتحديد وقت عودتها بشكل كامل.

ومثلت السياحة الروسية نحو 33% بما يعادل نحو 3.1 مليون سائح من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في عام 2014.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، شهدت السياحة الروسية الوافدة إلى مصر ارتفاعا بنسبة 73.97% على أساس سنوي، وذلك مع تخفيف قيود حظر السفر ليبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال العام الجاري نحو 71.4 ألف سائح، وذلك وفقاً لوزارة السياحة المصرية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة من سبتمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي بنحو 473 ألف سائح بنسبة زيادة تقدر بنحو 182%، حيث ارتفع عدد السياح إلى نحو 732.7 ألف سائح مقابل نحو 259.7 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام السابق