كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة بنفسك؟

العربية.نت

مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية من المفترض أن لا ترتفع أسعار السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة بأعلى من الـ5%، المطبقة.

المنشآت الخاضعة للضريبة المضافة لن تدفع أسعارا أعلى مما كانت تدفع قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى الخاضعة.

ففي حال كنت تشتري سلعة مشمولة في ضريبة القيمة المضافة فإن السعر الإجمالي لهذه السلعة سيرتفع فقط بنسبة 5%، وأي زيادة أخرى فهي غير مرتبطة بضريبة القيمة المضافة، ويجب التحري بشأنها.

وفي حال كانت فاتورة مشترياتك تضم سلعا مستثناة أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة فإنه يجب أن لا تشمل قيمة الضريبة المدفوعة هذه السلع ويجب التنبه لذلك.

وبحسب هيئة الزكاة والدخل فلا ينبغي أن تتغير التكاليف لأن المنشآت الخاضعة قادرة على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها، في حين أن المستهلك النهائي لن يكون قادرا على تحصيل أو خصم ضريبة القيمة المضافة.

وتعد كافة المنشآت والتي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال مدة الاثني عشر شهرا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة؛ حد 375 ألف ريال ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحصيلها وتوريدها إلى هيئة الزكاة والدخل.

وفي الصورة أدناه مثال يوضح طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة في متجر إلكترونيات.