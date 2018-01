خرجت المغنية اللبنانية إليسا أخيراً عن صمتها بعد حملة شعواء طالتها إثر انتشار فيديو لها من حفلة ليلة رأس السنة، بدت فيه وكأنها تتهرب من التقاط صورة مع إحدى المعجبات.

وكتبت الثلاثاء في تغريدة على حسابها على تويتر باللغة الإنجليزية: "فيما يتعلق بالفيديو الذي أخذ كثيرا من وقت الناس، جمهوري يدرك تماماً احترامي له وموقفي تجاهه، لا أكثر ولا أقل".

Regarding the video that is taking so much time from people who are so free these two days, my fans know my respect to them, and my attitude towards them. Nothing more nothing less