الحرس الثوري يستجوب مخرجاً شهيراً ويمنعه من السفر

العربية.نت - صالح حميد

كشف #المخرج_الإيراني الشهير وعضو أكاديمية الأوسكار، #محمد_رسولوف، أن الحرس الثوري اعتقله عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية ونقله للاستجواب إلى مقراته السرية، ثم صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد.

وقال رسولوف في مقابلة مع موقع "الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران" إن #الاعتقال تم بسبب فيلمه الجديد "رجل النزاهة" مضيفا بأنه لاحظ أثناء الاستجواب بأن دعاوى أخرى قد رفعت ضد اثنين من زملائه في نفس الفيلم وقد تم منعهما من السفر أيضا.

وقال المخرج الإيراني بأنه احتجز في مطار #طهران الدولي في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد عودته من استلام جائزة "اون سيرتين ريغارد" في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا، عن فيلم "رجل النزاهة"، حيث تمت مصادرة جواز سفره.

وأضاف بأنه قد أطلق سراحه بعد ساعتين وتمت إعادة متعلقاته الشخصية دون جواز السفر، وتم إبلاغه بالمثول أمام محكمة الثقافة والإعلام، لكنه بعد أيام تلقى بلاغات بعدم حضوره أمام المحكمة حتى إشعار آخر.

وكشف رسولوف بأنه اعتقل مرة أخرى وتم استجوابه لأكثر من 4 ساعات ونصف الساعة في 3 أكتوبر/تشرين الأول، من قبل الحرس الثوري حول أفلامه، خاصة فيلم "رجل النزاهة" الذي يتناول قضية الفساد الحكومي المستشري في البلاد وفيلم "المخطوطات لا تحرق"، والذي يركز على قضية مسلسل اغتيالات المثقفين والكتاب والصحفيين من قبل فريق بوزارة #الاستخبارات_الإيرانية في التسعينيات.

وقال إن محققي جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، اتهموه بـ "الدعاية ضد النظام الإيراني والعمل ضد الأمن القومي ومعاداة قيم الثورة من خلال أفلامه".

يذكر أن المخرج البارز محمد رسولوف، من مواليد 1972 في مدينة شيراز، جنوب إيران، قد تمت محاكمته بنفس التهم في مارس /آذار 2010 مع زميله المنشق والمخرج الشهير جعفر بناهي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، وعند الاستئناف، خُفّض الحكم إلى السجن لمدة سنة واحدة، ولكنه لم ينفذ.

ويشار إلى أن رسولوف فاز بعدة جوائز دولية منها جائزة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي السينمائي الدولي العام 2009.